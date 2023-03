Quem está no Monstro do BBB 23? Veja o castigo escolhido

Os brothers Ricardo Alface e Marvvila foram escolhidos para o Castigo do Monstro da semana do BBB 23 (Big Brother Brasil). Vencedores da Prova do Anjo deste sábado (11), Cezar Black e Larissa indicaram os colegas de reality para o monstro "Puxa Saco".

Os brothers Ricardo e Marvvila têm que ficar segurando um saco pela casa o tempo todo até a formação do paredão neste domingo (12), quando o castigo é liberado. Ao sinal do monstro, eles devem ir até o gramado, no jardm, e dançar a música do castigo até

Além disso, ambos perderam 300 estalecas cada e estão na Xepa.

Assim, Ricardo que estava no Vip da semana do líder Guimê acabou indo direto para Xepa, fazendo com que sua estadia no Vip durasse menos de 24 horas.

Veja o castigo

Monstro Puxa-Saco: os dois castigados terão que passar o tempo todo segurando um saco. Ao sinal do Monstro eles deverão ir até à área reservada do gramado e provar que tem talento de sobra para puxar o saco.