Quem era o apresentador do Linha Direta na Globo? Veja quem já passou pelo programa

O programa Linha Direta, que retorna nesta quinta-feira (4) à TV Globo, 15 anos após sua última edição, já teve três apresentadores em suas versões antigas. Popularizada por suas simulações e pelo jornalismo investigativo de crimes conhecidos, a atração agora será apresentado por Pedro Bial, o quarto na atração.

A nova temporada deverá contar com o adicional de entrevistas com pessoas envolvidas nos crimes, como familiares de vítimas.

O episódio de estreia relembra o Caso Eloá, com novas perspectivas acerca do crime que abalou o País em 2008.

Conheça os apresentadores do Linha Direta

Hélio Costa

Legenda: Hélio Costa estreou o Linha Direta na programação da Globo Foto: Jorge Baumann/Globo

O primeiro Linha Direta foi ao ar em março de 1990, com apresentação do jornalista Hélio Costa. O programa contava com reconstituições de casos e a cobertura jornalística dos eventos. Ele ficou no ar somente até julho.

Atualmente, Hélio Costa é político filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Ele já foi, inclusive, ministro das Comunicações no segundo mandato do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2005 e 2010.

Marcelo Rezende

Legenda: Marcelo Rezende ficou no Linha Direta de 1999 a 2000 Foto: Acervo/Globo

Nove anos após a primeira temporada, o Linha Direta retornou com a apresentação do jornalista Marcelo Rezende em maio de 1999, que ficou no cargo até agosto de 2000.

Rezende foi contratado pela RedeTV! após sair da Globo. Ele teve passagens ainda pela Band e Record — onde apresentou o "Cidade Alerta" e se popularizou.

Marcelo faleceu em setembro de 2017, vítima de um câncer no pâncreas e no fígado, aos 65 anos.

Domingos Meirelles

Legenda: Domingos Meirelles apresentou o Linha Direta de 2000 a 2007 Foto: Acervo/Globo

Rosto mais conhecido do programa, Domingos Meirelles assumiu o Linha Direta em 2000 e ficou até 2007. O jornalista e escritor se tornou uma grande influência no meio, por repercutir casos misteriosos e até "macabros".

Ele saiu da emissora após a descontinuação da atração. Domingos ainda apresentou as versões Linha Direta - Justiça e Linha Direta - Mistério.