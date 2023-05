Quem é Jonatas em Terra e Paixão? Conheça personagem de Paulo Lessa na novela

A novela "Terra e Paixão", nova produção da TV Globo das 9, teve estreia na última segunda-feira (8). Na trama de autoria de Walcyr Carrasco, um dos núcleos familiares é de Gentil, interpretado por Flávio Bauraqui. O ator Paulo Lessa dá vida a Jonatas, um dos filhos do patriarca.

Além disso, Jonatas é irmão de Menah (Camilla Damião). Os dois são as pessoas mais próximas de Aline (Barbara Reis) devido ao parentesco com Samuel (Ítalo Martins), o marido da professora que morre logo no começo da história em uma tentativa de invasão de suas terras.

Na trama, Jonatas não é um grande produtor, mas entende bem o funcionamento do processo. "Ele é um cara fundamental em um momento muito difícil da vida da Aline", declarou Paulo Lessa.

Paulo Lessa Ator "É uma situação delicada, pois é primo do marido dela, e não consegue deixar de amá-la. Mas precisa guardar isso com ele, segurar esse sentimento. E é um grande incentivador nessa retomada de vida dela. Um personagem que tem uma função muito interessante".

Jonatas dará apoio para Aline, ajudando a cultivar as terras do falecido marido. Nesse processo, o jovem — que guarda uma paixão secreta por ela — vai se aproximar cada vez mais dela.

Legenda: Aline (Barbara Reis) vai receber apoio de Jonatas (Paulo Lessa) na novela Foto: Globo/Paulo Belote

Família Gentil

Na novela, Gentil é um agricultor simples, que esconde um segredo, ligado a Antônio (Tony Ramos), o maior produtor rural da região de Nova Primavera. Com Jussara (Tatiana Tiburcio), a mãe de Aline, ele cultiva um relacionamento do passado.

O patriarca também dá muito apoio para filha Menah, funcionária da escola da região.

"Eu acho a relação dessa família muito bonita, é uma relação de amor, de confiança, de diálogo. Existe um jogo aberto nessas relações, uma proteção. Eles se cuidam, se admiram e também se questionam, o que eu acho uma parte bem interessante", acrescenta Paulo.