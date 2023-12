Quem é Dirceu em Terra e Paixão? Saiba mais sobre o novo personagem da novela

Os roteiristas de "Terra e Paixão" resolveram revelar o verdadeiro abusador de Petra (Debora Ozório). Em cena sufocante e com alerta de gatilhos, a filha de Irene se lembrará completamente do abuso sexual que sofreu enquanto ainda era criança. O criminoso, para surpresa do público, se trata de um personagem que não integra o elenco principal da novela, e trará um novo rumo para Nova Primavera.

Quem é Dirceu?

Dirceu é o homem que abusou de Petra na infância. Irmão de Irene, o personagem será interpretado por Eriberto Leão. Ele voltará para Nova Primavera alegando saudades da família.

Em cena prevista para sair a partir do dia 14 de dezembro, Petra se sentirá desconfortável com a presença do tio, e buscará ajuda em sua terapeuta. Aos poucos, a caçula dos La Selva se lembrará do episódio traumático. E só quando ver sua prima, Rosa (Maria Carolina Basilio) correr risco ao ficar perto de Dirceu, Petra concluirá que ele é seu verdadeiro abusador.