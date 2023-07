Quem é a noiva de Ramiro em Terra e Paixão? Saiba o que acontece na novela

A relação entre Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins) ficará abalada nos próximos capítulos de "Terra e Paixão". Tudo isso devido a uma chegada surpreendente na trama: a noiva do capataz dos La Selva.

Quem é a noiva de Ramiro?

Interpretada pela atriz Carol Romano, de 27 anos, Munda será a noiva de Ramiro. A personagem chegará na cidade nos próximos dias.

Munda começará a trabalhar na pousada de Andrade (Ângelo Antônio) como cozinheira e flagrará Ramiro e Kelvin em um clima bem além da amizade, o que a deixará furiosa.

A personagem que não é nada boba logo perceberá as intenções de Kelvin com seu noivo, e se sentirá enganada. Munda então começará a ameaçar e chantagear Ramiro.

Fim na esposa

O capanga de Antônio (Tony Ramos) tentará se livrar o mais rápido possível da esposa e pedirá dinheiro para Kelvin. O rapaz conseguirá a grana para mandar Munda embora, mas um imprevisto acontece.

Ao receber a bolada, Munda guardará o dinheiro no cofre da pousada. E aí, os problemas começam a aparecer de verdade para Ramiro.

Munda sofrerá um golpe, e será roubada por Anely (Tatá Werneck) e Luigi (Rainer Cadete). Com o roubo, a esposa de Ramiro decide que não irá sair da cidade. Decisão que atrapalhará a relação do capataz com Kelvin.

Carol Romano

Com Terra e Paixão, Carol Romano soma duas novelas nas telas da Rede Globo. A estreia da atriz ocorreu em 2022, quando ela participou da trama "Além da Ilusão" como a personagem Mariana Machado, uma jovem voluntária da Legião Brasileira de Assistência que acaba implicando com Julinha (Alessandra Ricther) e Arminda (Caroline Dallarosa), melhor amiga de Isadora (Larissa Manoela).

No cinema, a intérprete da noiva de Ramiro tem um destaque no currículo, o filme Medusa, de 2021, que lhe rendeu uma indicação de melhor atriz coadjuvante no Festival do Rio. Além deste projeto, ela também participou de curtas-metragens, web séries e soma algumas obras teatrais, como as peças Poemas infernais (2021), Noite das Suçuranas (2019), Hoje é dia de rock (2019), entre outras.