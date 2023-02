Quem comprou o Poder Curinga no BBB 23 nesta sexta (10)? Veja qual é o poder da semana

Key Alves, do BBB 23, deu o maior lance de estalecas e arrematou o Superpoder Curinga nesta sexta-feira (10). A jogadora de vôlei não sabe ainda do que se trata o poder, mas ela poderá indicar alguém direto para o Paredão, sem direito à prova Bate-Volta, durante a edição de domingo (12).

"Menina superpoderosa", elogiou Fred Nicácio, um dos integrantes do quarto Fundo do Mar e aliado da sister. "Superpoder, gente, tô nervosa", disse ela, que aposta que sua missão será, mesmo, a de indicar alguém ao Paredão. "Não tem outra coisa", especula.

Paredão quádruplo

Pela primeira vez, haverá um Paredão quádruplo formado no próximo domingo. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, o embate será entre o confinado indicado pelo Líder Gustavo, pela pessoa selecionada por Key Alves, com o Superpoder Curinga, e pelos dois jogadores que perderem a prova Bate-Volta da noite.

Dinâmica da semana

Nessa quinta-feira (9), por volta de 12h, o 'Big Fone' tocou e Gustavo atendeu. Só por isso, o brother já estava automaticamente no Paredão, mas ainda tinha o direito de escolher outra pessoa para ir para a berlinda com ele — e o eleito foi Bruno Nogueira, conhecido como 'Gaga'.

Uma das únicas formas de se salvar do Paredão instituído pelo 'Big Fone' seria se um dos dois confinados conseguisse o Líder da semana, feito que o cowboy conquistou à noite.

Na formação de paredão no domingo, o Anjo deve, portanto, imunizar um participante, e o Líder indicar outro para a disputa pela preferência do público. Key Alves, dona do Superpoder Curinga, também fará sua indicação à berlinda e, depois, os outros participantes da Casa votarão individualmente no confessionário. Os dois mais votados serão emparedados.

Disputarão o Bate-Volta: Bruno (emparedado pelo 'Big Fone') e os dois mais votados pela casa. O vencedor se salva do Paredão. O resultado da eliminação acontece na terça-feira (14).