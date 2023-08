Quem canta a música de abertura da novela 'Fuzuê'?

Fuzuê estreou essa semana com uma música de abertura escrita especialmente para o novo folhetim. De autoria de Michel Teló, a canção também é responsável por marcar a estreia dele como intérprete em uma abertura de novela.

Segundo informação do site noticias da TV, a ideia de chamar Teló para compor o tema de abertura da novela das sete partiu do autor, Gustavo Reiz, amigo pessoal do artista.

"Eu sempre considerei a abertura um personagem da novela. No caso de Fuzuê, eu pensei em algo animado, popular, com potencial para virar um hit e que fosse a cara do Brasil. E o Michel é um artista que tem todos esses elementos, é a cara do nosso Fuzuê", contou Reiz em entrevista divulgada pela Globo.

"Fuzuê é uma novela muito musical. É bem antenada nos lançamentos, mas também em intérpretes já conhecidos. Então, tem essa mistura e cuidado com os ritmos, que vão do sertanejo ao funk, passando pelo samba. Temos uma trilha muito eclética e que conversa com a dramaturgia da novela", explicou o diretor Fabrício Mamberti.

Domingão

Teló apresentou a música pela primeira vez no palco do Domingão com Huck. Na ocasião, ele também falou sobre sua participação como ator na novela e ganhou elogio do colega de cena Micael Borges, que na trama interpreta o cantor Jefinho Sem-Vergonha.

"O Jefinho vai bater na porta da Globo e pede pra falar com quem? Com o Luciano. Ele não atende. O Jefinho também é motorista de aplicativo, liga o aplicativo ali e pinta uma corrida. É com Michel Teló", explicou Borges.

"Ótimo ator, viu, gente? Estava com o texto decorado", completou o ator.