Quem canta a abertura da novela Elas por Elas? Conheça a trilha sonora da novela

Além da novela, a trilha sonora de "Elas por Elas" também passa por um remake. O folhetim que estreou na TV Globo nesta segunda-feira (25) tem na música de abertura Ivete Sangalo, Preta Gil e Duda Beat cantando "Coisas da Vida - Elas por Elas", originalmente interpretada pela banda The Fevers.

"Tudo na vida passa, tudo no mundo cresce. Nada é igual a nada, não", é o começo da canção que foi um sucesso na época, em 1982.

Veja a nova abertura:

"Vamos usar a mesma música de abertura porque é uma memória afetiva muito bonita e forte. Tentamos ser fiéis o máximo possível à versão original, do The Fevers, mas vamos trazer também o estilo da adaptação do texto. Espero que isso, junto com tudo que a novela tem, conquiste o público", disse a diretora artística da novela, Amora Mautner.

Na trilha sonora estão ainda Rita Lee, Sidney Magal, Marisa Monte, Gretchen, Lewonda e Miley Cyrus, Kim Sola, Mart'nália, entre outros artistas. A TV Globo divulgou uma playlist especial com as músicas que estarão na produção das seis.

Como será a novela?

Segundo a TV Globo, "nos primeiros capítulos, Taís descobre que seu namorado, que ela conhece como Herbert, é na realidade Átila (Sergio Guizé), marido de Lara. Antes que Taís consiga terminar o relacionamento, Átila morre durante um encontro dos dois".

Já Adriana (Thalita Carauta), que foi noiva era noiva de Jonas (Mateus Solano), mas "ao se reaproximar das amigas de adolescência, Adriana é obrigada a encarar os fantasmas do passado, incluindo Jonas, que agora é marido de Helena".

‘Elas por Elas’ é criada por Cassiano Gabus Mendes e escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, com direção artística de Amora Mautner. A obra tem colaboração de Carol Santos, Letícia Mey e Wendell Bendelack. A direção é de Caetano Caruso, Fellipe Barbosa, Mayara Aguiar e Mariana Duarte. A produção é de Andrea Kelly e Isabel Ribeiro e a direção de gênero de José Luiz Villamarim