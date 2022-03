Queen Stars Brasil: veja dia de estreia, como assistir e drags participantes

Com oito episódios, o reality "Queen Stars Brasil" estreia na plataforma HBOMax nesta quinta-feira (24). No programa, 20 drag queens participam de desafios para testar habilidades em dança, canto e performance.

O público irá mergulhar no universo e personalidade de cada uma das participantes e vibrar com os desafios que terão que enfrentar. Ao longo dos episódios temáticos, as participantes que menos se destacarem serão eliminadas – virando "purpurina" – após apresentações coletivas e individuais.

Na grande final, três participantes serão coroadas como as rainhas do pop.

Participam da disputa Naja White, Fabio C., Sasha Z., Divanna K, Ashilley, Leyllah Diva Black, Ohana, Ravell, Reddy , DaCota Monteiro, Karha Mathai, Diego, Luka, Aimee, Mercedez Vulcão, Luwi Bloom, Wes, Sarah Vika, Arquiza,

Onde assistir 'Queen Stars Brasil'?

Com oito episódios, o reality inédito será lançado na plataforma de streaming HBOMax em 24 de março e, toda segunda-feira, às 20h, a partir de 4 de abril, será exibido também pela TNT

O reality original da HBO Max, produzido pela Endemol Shine Brasil, estreia 24 de março na plataforma de streaming e traz as cantoras Pabllo Vittar e Luísa Sonza no comando de uma competição musical, que promete lançar o mais novo grupo pop do país.