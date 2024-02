Que horas vai tocar o Big Fone hoje (4)? Veja o que se sabe da dinâmica no BBB 24

Domingo já é um dia de tensão para os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 24 por causa da formação do paredão, mas, neste 4 de fevereiro, o Big Fone vai agitar ainda mais os ânimos. Na última sexta-feira (2), o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que o telefone tocará às 18h20 de hoje.

Veja também

Nesta edição do programa, o Big Fone tocou pela primeira vez na noite de uma sexta-feira, 26 de janeiro. Quem atendeu foi Marcus Vinicius, que indicou Juninho, Pitel e Luigi direito ao paredão.

Abaixo, veja os detalhes da dinâmica de hoje.

Que horas o Big Fone vai tocar no BBB 24?

O Big Fone tocará às 18h20 deste domingo (4 de fevereiro). O participante que atender ficará imune e precisará dividir a casa em dois grupos.

Como será o paredão?

Neste domingo, será formado o primeiro paredão da temporada com voto para eliminar. A votação começa com o voto da casa aberto. O grupo A votará no grupo B e vice-versa.

Depois dessas indicações, haverá um segundo voto no Confessionário. Desta vez, os participantes votarão em pessoas do próprio grupo.

Ao todo, cinco pessoas serão emparedadas. Todos, exceto o indicado pelo Líder, participam da Prova Bate e Volta, dinâmica que salva uma pessoa. A eliminação será na terça-feira (6).