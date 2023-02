Que horas será a Prova do Anjo do BBB 23 hoje, sábado (11)?

Neste sábado (11), ocorre a quarta Prova do Anjo do Big Brother Brasil (BBB) 23. Os participantes vão batalhar pelo colar de imunidade para usar na formação de paredão do domingo (12).

A prova desta semana será realizada em dupla. Os vencedores terão de escolher quem fica com o poder do anjo e quem fica com um carro.

Ademais, a pessoa que ficar com o veículo também ganhará uma imunidade, mas isso só será revelado na formação de paredão.

Que horas começa a Prova do Anjo?

A Prova do Anjo deste sábado será realizada no início da tarde de sábado. Como de costume, a dinâmica será na tarde seguinte a segunda festa da semana, que ocorreu na noite desta sexta (10).

Ainda não se sabe qual será a natureza da prova e nem quantas pessoas participarão. Um sorteio pode definir como será a dinâmica.