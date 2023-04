Que horas será a Prova do Anjo do BBB 23 hoje, sábado (1º)?

Mais uma Prova do Anjo do Big Brother Brasil (BBB) 23 acontece neste sábado (1º), entre o final da manhã e começo da tarde. Os participantes vão batalhar pelo colar de imunidade para usar na formação de paredão do domingo (2).

Os participantes vão jogar em dupla. Quem vencer vai ter que entrar em consenso para imunizar um participante no domingo, durante a formação do paredão.

O vencedor da prova ainda ganhará um almoço com convidados e terá direito a um vídeo da família.

Depois, a líder Aline Wirley, que venceu a prova do líder de resistência, após 17 horas na dinâmica, vai ter a chance de fazer indicação. O paredão nesta semana será quádruplo.

Que horas começa a Prova do Anjo?

A Prova do Anjo deste sábado (1º) acontecerá entre o final da manhã e o começo da tarde deste sábado. Como de costume, a dinâmica será no dia seguinte a segunda festa da semana, que ocorreu na noite de sexta (31).

Ainda não se sabe qual será a natureza da prova e nem quantas pessoas participarão. Um sorteio pode definir como será a dinâmica.