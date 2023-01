Que horas será a Prova do Anjo do BBB 23 deste sábado (21)

Neste sábado (21), ocorre a primeira Prova do Anjo do Big Brother Brasil (BBB) 23. Os participantes vão batalhar pelo colar de imunidade para presentarem uma dupla na formação de paredão do domingo (22).

Além da imunidade, a dupla vencedora ganha o almoço do anjo e poderá escolher os castigados do primeiro Monstro da edição.

Que horas começa a Prova do Anjo?

A Prova do Anjo deste sábado será realizada no início da tarde. Como de costume, a dinâmica será na tarde seguinte a segunda festa da semana, que ocorre na noite desta sexta (20).

Ainda não se sabe qual será a natureza da prova e nem quantas duplas participarão. A única certeza é que as líderes Bruna Griphao e Larissa estarão de fora.