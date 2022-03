Que horas o dummy entrará no BBB 22? Saiba horário e motivo

Os telespectadores do Big Brother Brasil (BBB) 22 vão poder conferir, nesta quinta-feira (10), às 13h, a entrada de um dummy no programa. A informação foi divulgada no Instagram pelo diretor do reality, Boninho.

Desde a eliminação de Jade Picon, os brothers do quarto lollipop especulam que a influenciadora digital saiu em um paredão falso. Para brincar com a expectativa de Eslovênia, Eliezer, Laís e Vyni, o diretor do reality resolveu repetir uma cena do BBB 21.

Na edição do ano passado do reality, a participante Carla Diaz retornou de um paredão falso vestida de dummy e surpreendeu a todos da casa.

Ideia do público

Em publicação no Instagram, Boninho detalhou que a ideia foi enviada pelo público, e a equipe do BBB adorou. "Se é para trollar pode me chamar! Adoramos essa ideia! Tem dummie baixinha entrando na casa".

"A gente está aqui em Paris, mas não para. O pessoal mandou uma ideia para a gente e a galera adorou. Então sabe o que vai acontecer amanhã, às 13h? Um dummy vai entrar na casa. Alguém vai voltar? Não, é só uma piada, mas eu acho que vocês vão gostar também. Fiquem ligados", declarou Boninho.

Assista:

A roupa de dummy costuma ser usada pelos integrantes da produção quando precisam entrar no ar durante as provas, festas e outras dinâmicas realizadas com os brothers.

O momento será transmitido ao vivo em um plantão exclusivo na TV Globo, além de ser exibido no Globoplay e no pay-per-view.