Que horas o Big Fone vai tocar hoje, sábado (25)?

O Big Fone tocará pela quarta vez no BBB 23 na noite deste sábado (25). O brother que atender estará imune e indicará um oponente para o Paredão, continuando a dinâmica da Semana Turbo.

QUE HORAS O BIG FONE VAI TOCAR HOJE?

O Big Fone tocará no programa ao vivo na TV Globo, após a eliminação de Domitila, Gustavo ou Fred Nicácio. O BBB será exibido de 22h25 às 23h15 desta noite.

Os brothers serão surpreendidos com o Big Fone logo após o resultado do Paredão. Quem atender irá interferir no Paredão formado no domingo (26), além de garantir imunidade.

SEMANA TURBO

A Semana Turbo teve início na tarde de quinta-feira (23), com o Big Fone. Guimê atendeu e ganhou o poder de trocar um dos brothers indicados ao Paredão Relâmpago.

Os confinados disputaram a tradicional Prova do Líder e Sarah levou a melhor. Após a dinâmica, os brothers foram surpreendidos com a formação do berlinda: Sarah indicou Cara de Sapato, que puxou Fred Nicácio no contragolpe. Já Domitila foi a mais votada pela casa.

Com o Poder Supremo, Guimê tirou Cara de Sapato e colocou Gustavo na berlinda. Neste sábado, um dos emparedados será eliminado.

Já no domingo (26), os brothers devem disputar as provas do Líder e do Anjo. Seguindo a rotina normal do reality, o dia ainda terá formação de Paredão ao vivo, e “Prova Bate-Volta”.

A Semana Turbo acaba na terça-feira (28), quando mais um participante deixa a atração.