Que horas Gracyanne Barbosa retorna à casa do BBB 25? Saiba mais sobre a saída do Quarto Secreto

Vem aí uma reviravolta na dinâmica do Big Brother Brasil 25! A sister Gracyanne Barbosa, que está isolada no Quarto Secreto desde a última terça-feira (4), fará o retorno à casa principal nesta quinta-feira (6).

A volta de Gracyanne está programada para acontecer durante a manhã, logo após o programa "Mais Você", por volta das 11h45. O anúncio do retorno foi feito por Tadeu Schmidt na edição ao vivo dessa quarta-feira (5).

A influenciadora fitness foi enviada ao Quarto Secreto após a saída da irmã, Giovanna, na última eliminação. A dinâmica das duplas foi oficialmente encerrada, mas os confinados ainda não receberam essa informação.

Como será o retorno de Gracyanne?

A reentrada da sister ocorrerá durante a dinâmica do Freezer. Durante o momento surpresa, uma voz soará pela casa ordenando que todos os confinados fiquem completamente imóveis. Neste instante, Gracyanne aparecerá na residência sem que os demais possam interagir com ela.

Caso algum participante descumpra a regra e se mova, toda a casa será penalizada, passando automaticamente para a condição de ‘Tá com Nada’ na divisão de alimentos. No entanto, a musa fitness retorna com imunidade e vaga garantida no VIP.

O que aconteceu no Quarto Secreto?

Desde terça-feira, Gracyanne acompanhou a casa de forma privilegiada. A eliminação de sua irmã ocorreu de maneira atípica no programa: entre as duas duplas emparedadas, apenas o mais votado entre os quatro realmente saiu do programa. No entanto, a dinâmica foi conduzida de forma a fazer parecer que ambas as irmãs haviam sido eliminadas.

Enquanto Giovanna deixou de fato a competição, Gracyanne foi para o Quarto Secreto, onde teve acesso a transmissões ao vivo do jogo e vídeos exclusivos com depoimentos dos participantes no confessionário e no raio-x diário.

No Raio-X dessa quarta-feira, Gracyanne disse que está muito atenta as conversas entre os brothers. "É muito bom ouvir palavras de amor, e eu estou doida para abraçar algumas pessoas. Decepcionada com outras pessoas, ouvindo outras coisas também. Acho que quando eu voltar vai ser uma grande surpresa, e pode ter certeza que eu vou voltar muito preparada para esse jogo", prometeu ela.

