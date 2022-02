Que horas é o Almoço do Anjo do BBB 22 hoje, domingo (13)?

Pedro Scooby e Paulo André, vencedores da prova do anjo desta semana no Big Brother Brasil (BBB) 22, terão direito a um momento especial neste domingo (13). O almoço do anjo, que normalmente ocorre entre 13h e 14h, contará com iguarias especiais e exibição de vídeos de pessoas próximas para os dois brothers.

Além da refeição, a dupla também ganhou R$ 10 mil e dez anos de assinatura do serviço de streaming Globoplay.

Presente 'incompleto'

Pedro Scooby disse, na madrugada deste domingo (13), antes de ir dormir, estar ansioso para a chegada do almoço para receber o recado da família. O brother intenta ver os filhos e a esposa, Cíntia Dicker.

No entanto, o presente virá "incompleto" para ele. Isso porque os filhos de Pedro Scooby não foram autorizados pela mãe, a atriz Luana Piovani, a gravar mensagens para o pai, segundo o diretor do reality show, Boninho.

A legislação brasileira assegura aos responsáveis por crianças e adolescentes a autorização para uso de imagens. Os vídeos dos filhos do surfista seriam exibidos em rede nacional.

Recentemente, Scooby comentou, na atração, ter batido no rosto do filho mais velho, Dom, de apenas nove anos. Aos risos, o confinado afirmou ter dado um golpe no rosto da criança, que passara o dia respondendo à mãe e o fez com ele posteriormente. "Eu entendo que assim, quanto mais eu doutrinar ele para ele não fazer merda, menos ele vai sofrer no mundo", disse aos companheiros de programa Douglas Silva e Jade Picon.

Com a repercussão do caso, Piovani ressaltou estar "fazendo o papel de mãe" pela proteção das crias. Ela chegou a publicar um vídeo tratando sobre a desautorização de uso da imagem dos filhos.

Luana Piovani e Pedro Scooby são pais também dos gêmeos Bem e Liz, de cinco anos.

