Que horas é a Prova do Anjo hoje? Veja detalhes

Após Lucas Henrique ganhar a liderança desta semana, os participantes do Big Brother Brasil 24 vão competir por outra vantagem no jogo: a imunidade do anjo. Neste sábado (10), os brother vão disputar a Prova do Anjo.

Conforme a dinâmica da semana, o ganhador não poderá ser votado pelos companheiros de confinamento ou indicado pelo líder, e ainda terá o poder de imunizar um aliado.

QUE HORAS É A PROVA DO ANJO NO BBB 24?

O exato horário em que os brothers disputarão a imunidade ainda não foi divulgado, mas, segundo agenda publicada pelo Gshow, a Prova do Anjo deverá ocorrer no período da tarde.

Até então, não há informações sobre o formato da competição, nem sobre quantos participantes serão incluídos na disputa.