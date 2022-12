Que horas é a final de A Fazenda? Veja horário do último episódio do reality

A grande final de A Fazenda 2022, da Record TV, acontece na noite desta quinta-feira (15). O público consagrará o novo milionário do elenco do reality show em transmissão ao vivo comandada por Adriane Galisteu, a partir das 22h30, horário de Brasília.

Bárbara Borges, Bia Miranda e Iran Malfitano estão na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Já o segundo lugar conquista um carro 0 km.

A votação segue aberta no site do programa para o público eleger o campeão da edição. Conforme a grade de programação da emissora, a final será exibida logo após a novela "Amor Sem Igual".

Pelé Milflows e André Marinho conquistaram o quarto e o quinto lugar no reality show, respectivamente, após serem eliminados nas duas roças especiais na reta final.

Enquete Final

O resultado da enquete realizada pelo Diário do Nordeste aponta a atriz Bárbara Borges como a grande vencedora de 'A Fazenda 14'.

A atriz foi a mais votada da simulação com ampla vantagem, com 68,5% dos votos. Já Bia recebeu 27,5% e Iran, 4% dos votos. A enquete do jornal não interfere no resultado oficial do reality.