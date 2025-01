Que horas começa 'Volta por Cima'? Veja o resumo da novela deste sábado (25)

A novela 'Volta por Cima' deste sábado (25) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Tati tenta defender Osmar para Doralice.

Resumo completo de 'Volta por Cima' deste sábado

Tati tenta defender Osmar para Doralice. Jão expulsa Osmar de sua casa. Jayme sugere que Osmar tente conseguir o dinheiro para devolver para Doralice. Violeta comenta com Cacá que quer encontrar outra pessoa para trabalhar com ela. Violeta se emociona durante a consulta de Cacá. Jão conta para Madalena sobre seu encontro com Osmar. Roxelle recebe flores de Gerson.

Madalena se preocupa com a quantidade de remédios que terá que comprar para Doralice. Alberto conversa com Sidney sobre Cida. Osmar vai ao hospital falar com Doralice. Cacá apresenta Chico para Violeta. Belisa não gosta de ver Gigi e Rodolfo juntos. Jão pede que Edson ajude Madalena, e Rosana o hostiliza. Madalena e Tati tem uma séria discussão.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.