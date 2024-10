Que horas começa 'Volta por Cima'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (29)

A novela 'Volta por Cima' desta terça-feira (29) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Osmar se surpreende com a presença de Joyce.

Resumo completo de 'Volta por Cima' desta terça-feira

Osmar se surpreende com a presença de Joyce. Jô finge não conhecer Joyce. Jão convence Edson a liberar o ônibus com a imagem da campanha. Moreira briga com Chico. Joyce e Osmar falam sobre o passado. Violeta negocia com contraventores. Osmar pensa em Joyce. Edson discute com Rosana. Edson mostra o último vídeo de Lindomar para Jão.

Cida e Sidney se beijam. Chico culpa o padre pelo fim de seu noivado. Tati procura Osmar, e Violeta finge gostar da presença da moça. Jão mostra o vídeo de Lindomar para Madalena, que questiona sobre o bilhete de loteria comprado pelo pai.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.