Que horas começa 'Volta por Cima'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (21)

Osmar se acerta com Violeta.

Resumo completo de 'Volta por Cima' desta sexta-feira

Osmar se acerta com Violeta. Marco inventa uma desculpa para Gerson. Jão afirma a Madalena que sente ciúmes dela com Matias. Gerson faz uma visita surpresa para Osmar e Violeta. Moreira consola Ana Lúcia. Osmar se anima ao saber que Jô o ajudou com o seu plano. Tati teme pela apresentação de Jin no programa de TV. Silvia tem uma conversa séria com Miranda.

Edson vai à casa de Neuza falar com Cacá. Jão dá seu depoimento para o documentário do Dragão Suburbano. Sidney ouve Madalena declarar seu amor por Jão para Cida e conta para o amigo. Um antigo jardineiro da casa de Gerson fala com Marco sobre sua mãe. Edson faz um convite para Cacá.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.