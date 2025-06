Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (20)

A novela 'Vale Tudo' desta sexta-feira (20) vai ao ar às 20:45, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Leila estranha a presença de Maria de Fátima no escritório de Marco Aurélio.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta sexta-feira

Leila estranha a presença de Maria de Fátima no escritório de Marco Aurélio. Walter recebe uma ligação e disfarça sua tensão para Odete. Celina comenta com Afonso sobre sua preocupação com Heleninha. Odete insinua que Celina não poderá viajar com Estéban. Dona Lu se preocupa com o passeio de barco de Laís. Dalva fica arrasada quando Poliana decide não acompanhá-la ao casamento.

Dona Lu liga para Raquel e avisa que Laís está desaparecida. Odete decide arcar com os custos do pai de Walter, que está internado em uma clínica de repouso. Marco Aurélio leva Sarita para o Rio depois que descobre o sumiço de Laís. Marco Aurélio afirma a Leila que Sarita não deixará mais sua casa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:45, na Rede Globo.