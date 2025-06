Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (12)

A novela 'Vale Tudo' desta quinta-feira (12) vai ao ar às 20:40, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, César ameaça deixar Maria de Fátima.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta quinta-feira

César ameaça deixar Maria de Fátima. Marco Aurélio comenta com Leila que pensa em adotar Sarita. Sardinha alerta Renato sobre o excesso de trabalho. Renato decide deixar o apartamento de Marco Aurélio, que convida Leila para morar com ele. Lucimar pede emprego a Raquel e Poliana no restaurante. Ivan se surpreende ao saber que Afonso está namorando Maria de Fátima.

Eugênio fica intrigado com a troca de olhares entre Maria de Fátima e Marina. Aldeíde compra uma bebê reborn com César e Olavo. Bruno diz a Heleninha que gostava de Raquel. Laudelino fica encantado com Aldeíde. Renato passa mal e acaba desmaiando no chão da agência.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:40, na Rede Globo.