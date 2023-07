Que horas começa 'Vai Na Fé'? Veja o resumo da novela deste sábado (29)

A novela 'Vai Na Fé' deste sábado (29) vai ao ar às 19:45, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Sol termina o namoro com Ben.

Resumo completo de 'Vai Na Fé' deste sábado

Sol teme pela vida de Jenifer. Jenifer descobre uma sala com documentos antigos. Ben encontra o vídeo que prova a versão de Domênico e o entrega para Lumiar. Sol termina o namoro com Ben. Jenifer e Rafa combinam de ir ao galpão sem Theo. Hugo se preocupa com Jenifer. Lumiar brilha na defesa de Vera. Eduardo vai à casa de Theo. Lui pede para comemorar com Lumiar, que se recusa.

Ben tenta conversar com Sol, e Neide observa os dois. Theo libera Rafa e Jenifer para irem sozinhos ao galpão. Bia tenta reaproximar Bela e Fred. Theo confessa para Érika que só está morando com Rafa e Jenifer para perturbar Clara, Sol e Ben. Jenifer e Rafa chegam à sala com os documentos antigos e procuram pelos lotes informados por Orfeu.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.