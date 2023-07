Que horas começa 'Vai Na Fé'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (25)

A novela 'Vai Na Fé' desta terça-feira (25) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Sol recebe uma proposta para fazer um novo show.

Resumo completo de 'Vai Na Fé' desta terça-feira

Rafa confessa a Jenifer sua preocupação com a farsa contra Theo. Lumiar imita Lui sem perceber e Ben acha graça. Sabrina cede ao desejo de Simas. Jenifer e Rafa se oferecem para ir ao escritório de Theo. Lumiar questiona Vera sobre o assassinato. Theo manda sua foto com Jenifer e Rafa para Ben. Sol recebe uma proposta para fazer um novo show.

Lumiar recebe o convite para o lançamento do álbum de Lui. Theo manipula Érika. Rafa conta que voltará a morar com o pai e Kate decide falar para Clara. Theo convida Jenifer para morar com ele e Rafa. Ben insiste para Lumiar ir ao evento de Lui. Clara volta para casa e Rafa não a deixa expulsar Theo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.