Que horas começa 'Vai Na Fé'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (18)

A novela 'Vai Na Fé' desta terça-feira (18) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Kate é presa.

Resumo completo de 'Vai Na Fé' desta terça-feira

Rafa tenta afastar os policiais para salvar Kate e Hugo. Um dos policiais atira, Hugo é baleado e Kate é presa. Rafa tenta ir à delegacia, mas tem uma crise. Lui observa Lumiar se despedir de Ben. Theo conta para Clara que Kate sequestrou Rafa com a ajuda de Hugo.

Sol tenta acalmar Bruna. Theo tenta incriminar Kate em seu depoimento à delegada. Ben fala com a filha de Bruna e descobre que Hugo está no hospital. Theo manda Érika escrever sobre o falso sequestro do filho. Clara não deixa Rafa ir com Ben à delegacia.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.