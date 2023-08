Que horas começa 'Vai Na Fé'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (1)

A novela 'Vai Na Fé' desta terça-feira (1) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Theo sabota jantar de Rafa e Jenifer.

Resumo completo de 'Vai Na Fé' desta terça-feira

Anthony conversa com Lui e Sol sobre a foto do casal. Belarmino conta para Theo que prendeu Jenifer e Rafa conforme o ordenado. Érika reage com despeito ao ver a postagem de Anthony sobre Sol e Lui. Kate e Bruna explicam para Ben sobre o caso de Sol com Lui. Jenifer encontra uma nota dos lotes informados por Orfeu. Lumiar hostiliza Lui. Theo resgata Jenifer e Rafa do galpão.

O investigador de Ben anuncia sua descobertas sobre Theo. Wilma finge uma súbita amnésia durante a coletiva. Jenifer afirma a Sol que voltará para casa com Rafa. Sol se esquiva quando Heitor, o apresentador do programa de rádio, a questiona sobre Lui. Theo convida Rafa e Jenifer para jantar no Charles Pierre e sabota a comida dos filhos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.