Que horas começa 'Vai Na Fé'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (4)

Nesse capítulo, Ben consegue vídeo que incrimina Theo.

Ben tenta fazer um acordo com Orfeu. Lui vai para o Refúgio. Orfeu manda para Ben o registro de tela de uma conversa com Theo sobre contrabando. Sol divulga a coreografia de sua música nas redes sociais. Ben fala sobre Orfeu para Theo, que finge não se intimidar. Lui chega ao Refúgio e pede a ajuda de Fábio e Jade para surpreender Lumiar. Wilma posa para uma sessão de fotos.

Um grande empresário se oferece para contratar Sol. Hugo sente ciúmes de Eduardo com Jenifer. Orfeu ouve o discurso de vitória de Theo como Empresário do Ano e se enfurece. Graziela entra em contato com Ben. Fãs de Wilma fazem uma bagunça na frente da mansão. Hugo se desculpa com Grazi. Ben consegue o vídeo de uma câmera de segurança, incriminando Theo.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.