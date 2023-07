Que horas começa 'Vai Na Fé'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (21)

A novela 'Vai Na Fé' desta sexta-feira (21) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Theo seduz Érika.

Resumo completo de 'Vai Na Fé' desta sexta-feira

Fábio derrama as cinzas de Dora no jardim em uma cerimônia para todos os amigos. Lumiar toma uma decisão e comenta com Ben, que a apoia. Lui conforta Lumiar. Algumas semanas se passam. Guiga muda o nome escolhido pelos fãs para o seu bebê. Fábio insiste para Lui e Lumiar voltarem para o Rio de Janeiro. Wilma sugere que Sol grave seu clipe na praça de Piedade.

Lumiar se despede de seus alunos. Érika pensa em como prejudicar Sol. Jenifer pede para Hugo pintar um desenho no clipe de Sol. Theo seduz Érika. Bruna fecha um contrato para o fornecimento das quentinhas. Hugo avisa a Eduardo que lutará por Jenifer. Sol fala animada com os fãs e alunos na gravação do clipe.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.