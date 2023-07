Que horas começa 'Vai Na Fé'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (14)

A novela 'Vai Na Fé' desta sexta-feira (14) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Ben pede Sol em casamento.

Resumo completo de 'Vai Na Fé' desta sexta-feira

Theo e Érika se divertem com o desespero de Sol. Kate tem uma ideia para ajudar Sol a dispersar os haters. Lucas termina a edição do roteiro do filme. Dora se recusa a se afastar das gravações do filme. Ben pede Sol em casamento diante de toda a família. Érika pensa em como ajudar Theo a acabar com a felicidade de Sol. Todos se emocionam com Dora. Kate acredita que Theo continua perseguindo Sol.

Dora cobra seu show para Lui. Clara tem uma crise pela falta de dinheiro, e Rafa se enfurece com Theo. Hugo confronta Eduardo. Kate convence Rafa a concordar com sua ideia contra Theo. Dora não gosta da sugestão de Lui para o seu show. Kate e Rafa chegam para a fogueira de Eduardo e Jenifer. Lulu Santos aparece no Refúgio, e Lui o convida para se apresentar no show de Dora.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.