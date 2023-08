Que horas começa 'Vai Na Fé'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (7)

A novela 'Vai Na Fé' desta segunda-feira (7) vai ao ar às 19:35, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Orfeu foge da cadeia.

Resumo completo de 'Vai Na Fé' desta segunda-feira

Mauro fica satisfeito com a edição do novo clipe de Sol. Hugo se insinua para Jenifer. Clara conhece as amigas de Helena. Jenifer conversa com Eduardo. Helena não gosta dos comentários de Clara diante de suas amigas. Ben mostra o vídeo de Theo e Grazi para Sol, Janaína e Kate, que decide repassar o mesmo para Anthony. Hugo descobre a conversa de Jenifer e Eduardo.

Clara tem uma crise de ciúmes de Helena, elas se desentendem. Theo fica tenso ao ver o vídeo dele com Grazi e pensa em fugir, mas recebe uma intimação. Lumiar e Ben assinam a venda de seu apartamento. Ricardo leva Theo à delegacia. Lumiar procura Clara. Orfeu foge da cadeia.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:35, na Rede Globo.