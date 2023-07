Que horas começa 'Vai Na Fé'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (24)

A novela 'Vai Na Fé' desta segunda-feira (24) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Jenifer e Rafa se unem contra Theo.

Resumo completo de 'Vai Na Fé' desta segunda-feira

Sol flagra Jenifer falando ao telefone. Rafa discute com Clara. Hugo e Eduardo tentam convencer Jenifer a esquecer Theo. Lumiar se revolta com as declarações de Theo contra Ben. Clara decide ir para São Paulo. Lumiar exige que Theo desminta o que falou sobre Ben. Anthony expulsa Érika de sua casa. Guiga e Yuri fazem uma competição para escolher os padrinhos do bebê que estão esperando.

Sol inicia sua live. Theo se recusa a morar com Érika. Jenifer e Rafa se unem contra Theo. Lumiar reclama de Ben questioná-la sobre Lui. Vitinho incentiva Lui a convidar Lumiar para o lançamento de seu novo álbum. Jenifer tenta ser simpática com Theo, que estranha seu comportamento.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.