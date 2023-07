Que horas começa 'Vai Na Fé'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (17)

A novela 'Vai Na Fé' desta segunda-feira (17) vai ao ar às 19:45, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Lui e Lumiar ficam juntos.

Resumo completo de 'Vai Na Fé' desta segunda-feira

Kate e Rafa mandam mais mensagens para Theo, que decide avisar à polícia. Dora se emociona ao ver Guiga. Wilma e Fábio iniciam o espetáculo para Dora. Lui canta no palco com Lumiar. Rafa não deixa Kate desistir do plano. Lui e Lumiar ficam juntos. Theo acerta o pagamento do resgate. Eduardo canta uma música para Jenifer na igreja, e Hugo decide voltar para o terreno baldio onde dormia.

Lui é surpreendido por Lulu Santos, e todos se emocionam. Hugo se preocupa ao ver que Kate e Rafa forjaram um sequestro. Theo chega para pagar o resgate. Hugo, Kate e Rafa se desesperam com a presença da polícia ao redor do terreno baldio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.