Que horas começa 'Vai Na Fé'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (27)

A novela 'Vai Na Fé' desta quinta-feira (27) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Lui e Lumiar ficam juntos.

Resumo completo de 'Vai Na Fé' desta quinta-feira

Rafa recebe Jenifer e Theo observa os dois. Domênico desabafa com Lumiar. Sol descobre que Jenifer foi morar com Theo e se desespera. Jenifer enfrenta Sol. Lumiar conta para Fábio que Guiga colocará o nome de Dora em sua filha. Jenifer pede ajuda de Yuri para abrir o celular de Theo. Lui vai à casa de Lumiar. Sol exige que Jenifer volte para casa com ela.

Lui e Lumiar ficam juntos. Theo tenta enfurecer Ben. Jenifer disfarça quando Theo procura por seu celular, e Rafa a ajuda. Bela e Tatá flagram Bia e Fred juntos. Theo pede para Sol encontrar com ele. Lumiar tenta encontrar os vídeos de segurança da babá eletrônica do irmão de Domênico. Theo usa Jenifer para ameaçar Sol.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.