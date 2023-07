Que horas começa 'Vai Na Fé'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (20)

A novela 'Vai Na Fé' desta quinta-feira (20) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Theo e Ben discutem.

Resumo completo de 'Vai Na Fé' desta quinta-feira

Kate consegue se acalmar, e Ben faz sua defesa. Bruna vibra com a liberdade da filha. Hugo tenta se reaproximar de Jenifer. Kate posta uma foto com Rafa e Theo fica furioso. Jenifer fala para Eduardo que ficou mexida de ver Hugo no hospital. Joel e Jairo disputam a atenção de Bruna.

Theo e Ben discutem. Sol estranha o comportamento de Wilma. Guiga tensiona com uma mensagem que Vini manda para Yuri. Dora e Fábio veem Lui e Lumiar juntos. Doutor Mauri tenta tranquilizar Fábio. Dora morre. Com a ajuda de todos, Lui faz a festa de Carnaval para Dora.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.