Que horas começa 'Vai Na Fé'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (13)

A novela 'Vai Na Fé' desta quinta-feira (13) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Aula-show de Sol é invadida por haters.

Resumo completo de 'Vai Na Fé' desta quinta-feira

Érika faz fotos de Theo com Ricardo ao final da audiência. Jenifer é hostil com Fabrício. Helena procura Clara. Jenifer enfrenta Theo. Clara teme uma represália do ex-marido. Theo e Érika ficam juntos. A participação de Sol no show importante é cancelada. Sol combina com Ben de anunciar o casamento deles depois da aula-show. Theo oferece dinheiro para Érika, que fica furiosa.

Vitinho exige a retirada de Érika do filme de Lucas. Eduardo flagra Jenifer e Hugo abraçados. Clara pensa em vender seu apartamento. Vitinho escreve uma nova música para Sol. Kate tem uma ideia para se vingar de Theo. Érika inicia seu plano contra Sol, com a ajuda de Theo. A aula-show de Sol é invadida por haters e todos ficam assustados.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.