Que horas começa 'Vai Na Fé'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (26)

A novela 'Vai Na Fé' desta quarta-feira (26) vai ao ar às 19:15, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Show de Sol é um sucesso.

Resumo completo de 'Vai Na Fé' desta quarta-feira

Clara tenta conversar com Rafa. Jenifer conta para Ben que irá morar com Rafa e Theo. Sheila avisa a Theo que um dos containers da empresa será fiscalizado pela Receita Federal. Jenifer pede a ajuda de Hugo para falar novamente com Orfeu. Lumiar vai para o lançamento de Lui. Guiga e Yuri explicam a última prova para os concorrentes a padrinhos.

Sol proíbe Jenifer de morar com Theo, e as duas discutem. Theo procura Érika. Duda critica Jenifer por seu comportamento. Orfeu liga para Jenifer, que toma uma decisão. O show de Sol é um sucesso. Jenifer chega para morar com Theo, que se vangloria.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.