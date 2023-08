Que horas começa 'Vai Na Fé'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (2)

A novela 'Vai Na Fé' desta quarta-feira (2) vai ao ar às 19:10, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Érika faz uma gravação reveladora sobre Theo.

Resumo completo de 'Vai Na Fé' desta quarta-feira

Theo finge emoção durante o jantar com Jenifer e Rafa. Sol avisa a Marlene que Jenifer voltará para casa. Jenifer e Rafa sentem-se enjoados depois do jantar. Ben e Sol namoram. Theo leva Jenifer e Rafa para o hospital e avisa a Sol, que se desespera. Sheila e Belarmino destroem todas as provas contra Theo na empresa. Ben avisa a Sol, Jenifer e Rafa que a Polícia Federal irá investigar a empresa de Theo.

Wilma se recusa a ir à pré-estreia do filme. Érika faz uma gravação reveladora sobre Theo. Vitinho e Lucas contam para Wilma sobre a reação do público ao ver o filme. Sheila recebe uma intimação para depor na Polícia Federal. Clara vai para a casa de Sol esperar por Rafa. Sheila ouve Theo falando com seu advogado.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:10, na Rede Globo.