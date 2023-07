Que horas começa 'Vai Na Fé'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (19)

A novela 'Vai Na Fé' desta quarta-feira (19) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Theo exige que Kate permaneça presa.

Ben tenta explicar o que aconteceu para Clara. Sol conforta Bruna. Anthony recrimina Érika. Rafa pede para ir com Ben à delegacia ajudar Kate. Wilma se despede de Dora e Fábio. Rafa enfrenta Clara. Jenifer se desespera ao saber que Hugo foi baleado. Dora pede para Lui organizar um bloco de carnaval. Jenifer pede para ir com o pastor Miguel visitar Hugo no hospital. Theo ofende Clara, que o expulsa de sua casa.

Rafa inocenta Kate. Hugo ouve Jenifer se declarar para ele. Bruna ataca uma jornalista na porta da delegacia. Theo reclama de Érika. Jenifer e os amigos vão à audiência de custódia de Kate. Guiga pede para ficar mais tempo com Yuri em Lumiar. Theo exige que Kate permaneça presa. Kate chora durante a audiência de custódia.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.