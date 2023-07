Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (8)

No capítulo de 'Vai na Fé' deste sábado (8), que vai ao ar às 19h45 na Rede Globo, Hugo aparece na audiência e Jenifer fala com Ben, que tenta incluí-lo como testemunha.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTE SÁBADO (8)

Hugo tenta se explicar para Jenifer. Guiga fala com os policiais, e Yuri se apavora. Jenifer sugere que Hugo compareça à audiência. Clara conversa com Rafa sobre Kate. Ben esclarece Guiga e Yuri detalhes sobre o caso deles com a empresa farsante. Hugo desabafa com o Pastor Miguel.

Érika presencia uma discussão entre Theo e Sol e posta em seu blog. Lui evita Lumiar. Yuri e Guiga fazem uma live de retratação. Lumiar fica tensa na presença de Lui. Hugo aparece na audiência e Jenifer fala com Ben, que tenta incluí-lo como testemunha.

Marlene leva Eduardo para esperar por Jenifer em sua casa. Ricardo pensa em usar Vanessa para ajudar na defesa de Theo. Jenifer leva Hugo até sua casa e encontra Eduardo. Theo invade a casa de Lumiar. Lui e Lumiar fazem as pazes. Ben pede Sol em casamento.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. Contudo, neste sábado (8) a novela irá ao ar às 19h45.