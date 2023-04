Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (8)

No capítulo de 'Vai na Fé' deste sábado (8), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Jenifer leva Sol para falar com Ben e se surpreende com o desabafo da mãe.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTE SÁBADO (8)

Jenifer pede para Sol falar para Ben que ele é seu pai biológico. Theo difama Sol para Clara. Jenifer leva Sol para falar com Ben e se surpreende com o desabafo da mãe. Lui se anima com a possibilidade de ficar sozinho na mansão com Sol. Jenifer e Ben trocam um abraço emocionado. Sol beija Lui. Lumiar não acredita quando Ben confirma que é pai de Jenifer.

A advogada liga para Sol, que se irrita e interrompe a chamada. Theo garante para Ben que Sol mentiu sobre a paternidade de Jenifer e sugere que eles façam um exame de DNA com a moça. Ben revela para Yuri e Bela que é pai de Jenifer. Theo diz a Lumiar que quer fazer um exame de DNA com Jenifer e pede para ela ser sua advogada.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.