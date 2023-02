Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (4)

No capítulo de 'Vai na Fé' deste sábado (4), que vai ao ar às 19h45 na Rede Globo, Érika obriga Lui a pedir desculpas para todas as mulheres que prejudicou.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTE SÁBADO (4)

Sol não aceita a oferta de Lui. Anthony tenta convencer Érika a aceitar a proposta de Wilma. Lumiar troca confidências com Dezirê. Sol garante a Marlene que não está arrependida de ter desistido da turnê. Jenifer é eleita a monitora da turma e Lumiar decide pagar pelo trabalho.

Carlão dorme ao volante e acorda assustado com as buzinas dos carros. Lui faz um vídeo para o site de Anthony, a mando de Érika. Theo descobre que Sol saiu da banda de Lui e tenta saber com Wilma onde encontrar a moça. Érika obriga Lui a pedir desculpas para todas as mulheres que prejudicou.

Wilma se desespera com o atraso do filho. Vitinho tenta acalmar o produtor da turnê na Bahia. Kate vai à empresa de Theo, que sorri malicioso. Sol vê o vídeo do show de Lui e se espanta ao ouvir Érika dizer que ela voltou para a banda.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. Entretanto, neste sábado (4) a novela vai ao ar às 19h45.