Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (3)

No capítulo de 'Vai na Fé' deste sábado (3), que vai ao ar às 19h45 na Rede Globo, Guiga e Lumiar chegam ao Refúgio.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTE SÁBADO (3)

Bia flagra Simas e Bárbara juntos e arma um escândalo. Tatá filma Yuri e Vini juntos sem que eles percebam. Guiga e Lumiar chegam ao Refúgio. Sol conforta Jenifer. Fábio revela a Lumiar sobre a relação com Lui. Hugo tenta falar com Jenifer, que o repele.

Kate discute com Bruna por insistir em manter o jantar com Clara em sua casa. Jenifer tem notícias de Eduardo. Ben apresenta Valéria para Sol. Kate e Rafa implicam com suas mães durante o jantar.

Theo se interessa por uma mulher parecida com Sol mais jovem, que aparece no Bar de Orfeu. Kate teme que Clara mostre para Theo a foto que Rafa tirou do jantar deles. Hugo fala de Grazi para Kate.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. Contudo, neste sábado (3) a novela irá ao ar às 19h45.