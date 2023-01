Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (28)

No capítulo de 'Vai na Fé' deste sábado (28), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Orfeu tira satisfação com Theo por causa da exposição de seus capangas.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEXTA (27)

Ben confirma que Lui é o meio-irmão de Lumiar. Vitinho e Naira salvam Sol de Theo. Ivy sente ciúmes de Sol. Theo manda Orfeu dar uma lição em Vitinho. Lui vai ajudar Sol e acaba se trancando com ela no camarim. Lui e Sol trocam confidências. Os capangas de Orfeu conseguem entrar no show de Lui.

Guiga pensa em como sair do Refúgio e pede ajuda a Fred. Guiga posta um vídeo falando sobre seu pai e se emociona. Os capangas de Orfeu pegam Vitinho. Theo recebe a foto de Vitinho machucado e fica satisfeito.

Anthony acolhe Vitinho e denuncia o ataque com o retrato-falado dos dois homens. Orfeu tira satisfação com Theo por causa da exposição de seus capangas. Sol fala o nome de Lui enquanto dorme, e Carlão se surpreende.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. Entretanto, neste sábado a novela vai ao ar às 19h45.