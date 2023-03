Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (25)

No capítulo de 'Vai na Fé' deste sábado (25), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Jenifer convence Vini a marcar uma reunião extra do Aquilombados e avisa a Ben.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTE SÁBADO (25)

Theo desmente Orfeu e tenta não discutir com ele na frente de Lumiar. Jenifer convence Vini a marcar uma reunião extra do Aquilombados e avisa a Ben. Orfeu afirma a Theo que não acabará com a sociedade deles. Lui é carinhoso com Sol, que tenta disfarçar seus sentimentos.

Theo impõe regras para manter a sociedade com Orfeu. Sabrina e Simas são confundidos com um casal. Wilma flagra Sol e Lui quase se beijando. Ivy e Vitinho implicam com Sol por causa de Lui.

Jenifer tenta ver as tatuagens de Ben. Lui se apresenta em um programa de televisão. Jenifer se emociona ao ver o sol Maori tatuado no braço de Ben.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.