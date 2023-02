Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (25)

No capítulo de 'Vai na Fé' deste sábado (25), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Jenifer pergunta a Lumiar se Ben frequentava o baile funk de Piedade.

Resumo de 'Vai na Fé' deste sábado (25)

Ben e Fabrício tentam encontrar informações sobre o escritório de advocacia. Sol evita falar de Jenifer para Ben. Vitinho e Wilma se preocupam com o estado em que Érika deixa Lui. Bruna revela para Ben a situação precária de Sol e ele se oferece para ajudá-la.

Jenifer tenta arrancar um fio de cabelo do DJ. O DJ aponta Ben, Theo e Simas nas fotos e Jenifer fica animada com os novos suspeitos. Lumiar pega com Theo informações sobre o suposto escritório de advocacia e fala para Ben.

Jenifer desconfia de que seu pai biológico estudou no ICAES. Lumiar flagra Ben falando com Sol no telefone. Jenifer pergunta a Lumiar se Ben frequentava o baile funk de Piedade.

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.