Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (21)

No capítulo de 'Vai na Fé' deste sábado (21), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Todos se espantam com os comentários que Lui faz sobre Sol.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTE SÁBADO (21)

Lui aceita o pedido de Sol. Ben relembra de quando ele e Sol namoravam. Todos se espantam com os comentários que Lui faz sobre Sol. Carlão fica na expectativa por novos alunos. Theo não consegue convencer Ben a acompanhá-lo para ver Sol na casa de show. Yuri se declara para Jenifer.

Lui se lamenta para Vitinho pela falta de interesse de Sol. Ben relembra com Lumiar dos tempos de faculdade. Lui manda seu motorista buscar a família de Sol para assistir ao show, e ela se surpreende com a chegada da filha. Fred tenta convencer Rafa a encontrar com ele e os amigos.

Jenifer parabeniza a mãe pelo show. Theo não consegue falar com Sol e fica furioso. Três homens mexem com Sol e Jenifer no ponto de ônibus, e Theo vai ao encontro das duas.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. Entretanto, neste sábado a novela vai ao ar às 19h45.