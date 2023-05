Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (20)

No capítulo de 'Vai na Fé' deste sábado (20), que vai ao ar às 19h45 na Rede Globo, Geremias tenta dar um recado para Lumiar sobre as provas que tem, mas é levado para cirurgia.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTE SÁBADO (20)

Lumiar e Geremias são alvejados por tiros. Valéria avisa a Ben sobre o atentado envolvendo Lumiar. Guiga se desespera ao perceber que foi roubada por Emílio e tenta falar com seu advogado. Ben chega ao bar de Orfeu e encontra Lumiar ferida. Geremias tenta dar um recado para Lumiar sobre as provas que tem, mas é levado para cirurgia.

Yuri incentiva Guiga a denunciar Emílio. Theo se desespera ao saber do atentado sofrido por Lumiar. Orfeu impede Theo de agredi-lo. Lui se despede da banda e de Wilma. Jenifer se encontra com Tatá no bar de Simas.

Rafa convida Ben para posar para ele. Um falso enfermeiro entra no quarto de Geremias. Vitinho recebe uma grande proposta para a banda. Lumiar é informada sobre o agravamento do estado de Geremias.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. Contudo, neste sábado a novela irá ao ar às 19h45.