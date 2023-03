Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (18)

No capítulo de 'Vai na Fé' deste sábado (18), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Vitinho avisa que Lui fará uma participação em um programa de televisão.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTE SÁBADO (18)

Lumiar implora que Theo não conte para Ben que Jenifer é filha de Sol. Kate descobre que Theo está na festa do filho. Rafa fica atordoado com a presença dos convidados. Theo tira uma foto sua com Jenifer. Lumiar não gosta quando Theo oferece um trabalho para Jenifer.

Theo discute com Rafa. Vitinho avisa que Lui fará uma participação em um programa de televisão. Kate recebe Hugo e manda uma foto dos dois para Theo. Ben se encontra com Sol na mansão de Lui e Fábio percebe a conexão entre eles.

O pai de Guiga é preso novamente. Theo revela a Lumiar sua paixão por Sol. Jenifer mostra para Kate a foto dela com Theo.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.